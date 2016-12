Suisse: hausse des introductions en Bourse, mais volumes plus faibles

jeudi, 15.12.2016

Le nombre d'introductions en Bourse de sociétés suisses a progressé cette année, mais leur volume a nettement diminué, a indiqué jeudi le cabinet EY dans une étude. Seules deux sociétés ont été cotées sur SIX, alors que la majorité a préféré des places étrangères. L'exercice 2017 s'annonce relativement calme.



Le nombre d'introductions en Bourse (IPO) d'entreprises suisses est passé de deux en 2015 à six en 2016, mais le volume d'émission a chuté de 2,65 milliards de dollars à 989,5 millions, a précisé EY dans un communiqué. Le montant élevé de 2015 est à mettre au compte de l'IPO de Sunrise, qui avait levé près de 2,3 mrd CHF.



En 2016, quatre des six IPO ont été effectuées sur des places étrangères, avec l'entrée du laboratoire AC Immune et de l'éditeur de gènes bâlois Crispr Therapeutics sur le Nasdaq. Le spécialiste des réseaux TalkPool s'est lancé sur le Nasdaq First North de Stockholm et GeNeuro, spécialisé dans la recherche sur les maladies auto-immunes, sur Euronext à Paris.



Seuls le fabricant de pompes à vides VAT et la société immobilière Investis ont été cotées sur SIX Swiss Exchange à Zurich.



"2016 a été une bonne année boursière pour les sociétés suisses actives dans les sciences de la vie, mais elles se sont toutes cotées sur des places étrangères", a résumé Peter Müller d'EY Suisse. Selon ce dernier, le Nasdaq est particulièrement attrayant en raison de son fort ancrage industriel et des possibilités d'investissement.



Pas de grand mouvement en 2017

Au niveau international, le nombre d'IPO s'est replié cette année de 16% à 1055 entrées en Bourse et les volumes d'émission d'un tiers à 135 mrd USD. Les baisses les plus marquées ont été observées aux Etats-Unis et en Europe. Outre-Atlantique, leur nombre a baissé de 36% à 112 et les volumes se sont repliés de 37% à 21,3 mrd, un plus bas depuis 2009. Sur le Vieux continent, les reculs ont été respectivement de 36% à 174 et de 49% à 37,7 mrd.



La Chine a tiré son épingle du jeu, avec un nombre en baisse de 6% à 331. Les volumes ont par contre chuté de 23% à 46,2 mrd.



En matière de taille, la plus importante IPO de l'année a été celle de Postal Savings Bank of China qui a levé 7,6 mrd USD, suivi de l'énergéticien allemand Innogy pour 5,2 mrd.



Après une année 2016 marquée par les incertitudes politiques - avec le vote britannique sur le Brexit et l'élection présidentielle aux Etats-Unis - 2017 s'annonce plus faste, notamment aux Etats-Unis dans le domaine technologique avec Spotify et Dropbox, pronostique EY.



L'activité boursière en Suisse devrait être plus timorée, mais quelques IPO dans le secteur technologique, des sociétés de taille moyenne et des investisseurs financiers pourraient avoir lieu. - (awp)