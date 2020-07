Covid-19: 43 nouveaux cas en 24 heures en Suisse

Le nombre de cas de coronavirus a été augmenté de 43 durant les dernières 24 heures. C’est moins que ce qui était annoncé hier – 99 cas – et avant-hier – 110 cas. Aucun décès n’est à déplorer.

Sur les 728.292 tests effectués depuis le début de la pandémie, 5,5% étaient positifs, un taux stable. (Keystone)

La Suisse et le Liechtenstein ont enregistré 43 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, contre 99 la veille, a annoncé lundi l'Office fédéral de la santé publique. Il n'y a pas de nouveaux décès annoncés. Le nombre de morts liés au Covid demeure à 1688.



Au total, 655 nouvelles infections ont été annoncées ces sept derniers jours, selon les chiffres de l'OFSP. La Suisse et la principauté du Liechtenstein dénombrent 33.634 cas confirmés depuis le début de la pandémie.



On compte deux nouvelles hospitalisations depuis dimanche. Il y en a eu douze les sept derniers jours. Au total, 4126 personnes ont été hospitalisées. Sur les 728.292 tests effectués depuis le début de la pandémie, 5,5% étaient positifs, un taux stable. Actuellement, 612 personnes se trouvent en isolement et 2614 en quarantaine. (AWP/ATS)