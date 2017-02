Tokyo finit en hausse grâce au yen

mercredi, 08.02.2017

La Bourse de Tokyo a fini sur une note positive mercredi après une séance en dents de scie, quelque peu rassérénée par un affaiblissement du yen face au dollar et la progression mardi de Wall Street.



A l'issue des échanges, le Nikkei des 225 valeurs vedettes a gagné 0,51% (+96,82 points) à 19.007,60 points, même si persistent des inquiétudes politiques aux Etats-Unis et en Europe.



L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a pour sa part augmenté de 0,53% (+8,00 points) à 1.524,15 points.



Sur le volet des changes, le yen a reflué face au dollar qui tournait autour de 112,30 yens, contre 111,82 yens la veille à la fermeture de la place tokyoïte. L'euro était quasi stable à 119,90 yens. - (awp)