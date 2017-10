Quatre nouveaux soutiens financiers pour Jurassica

Le Museum de Jurassica a obtenu des contributions de la Municipalité de Porrentruy, de la Loterie romande et de Regio Basiliensis. L’antenne universitaire, elle, a décroché une nouvelle contribution du Fonds national suisse (FNS).

La salle d’exposition au 2ème étage du Museum, aménagée en 1989, sera rénovée afin de répondre au mieux aux attentes des visiteurs actuels.

En cette fin d’année, le Museum a obtenu des contributions de la Municipalité de Porrentruy pour la rénovation d’une salle d’exposition permanente, de la Loterie romande pour un programme d’expositions en 2018 et de Regio Basiliensis pour un microprojet Interreg à but pédagogique. L’antenne universitaire a, quant à elle, décroché une nouvelle contribution du Fonds national suisse (FNS) pour un projet de recherche scientifique. Que ce soit au niveau municipal, cantonal, national et même international, Jurassica poursuit donc son développement avec confiance.

Les volets diffusion du savoir et vulgarisation de Jurassica bénéficieront grandement de ces soutiens. En effet, les richesses naturelles de la région pourront être mises en valeur au travers d’une contribution de la Municipalité de Porrentruy à raison de 32.000 francs destinée à la réfection de l’exposition permanente « Faune et Flore locales ». La salle d’exposition au 2ème étage du Museum, aménagée en 1989, sera rénovée afin de répondre au mieux aux attentes des visiteurs actuels. En tenant compte du soutien annuel de 18.000 francs pour l’antenne universitaire, la contribution de la Municipalité s’élève à 50.000 francs pour 2018.

Par ailleurs, une contribution de la Loterie romande de 60.000 francs a été octroyée pour le programme de l’année 2018 qui sera consacré à la fin des activités de la Paléontologie A16.

Au niveau institutionnel, une collaboration a été entreprise avec la Nef des sciences de Mulhouse, l’Archéologie Alsace et la section d’archéologie de la République et Canton du Jura. Cette collaboration est soutenue à hauteur de 26.000 euros dans le cadre d’un microprojet Interreg intitulé Le Jura et l’Alsace, terres sans frontière d’archéologie et de paléontologie : les Fouilleurs d’Histoire. Une somme qui sera allouée à la réalisation d’une mallette pédagogique pour les écoles en lien avec l’archéologie et la paléontologie.

Par ailleurs, l’antenne universitaire de Jurassica obtient à nouveau une reconnaissance scientifique du Fonds national suisse qui lui accorde une subvention de recherche de 300.000 francs pour son projet «évolution morphologique des tortues et des crocodiles au cours des temps géologiques» permettant l’engagement d’une nouvelle doctorante sur 4 ans. Ce projet portera sur l’étude statistique de la morphologie crânienne des tortues et des crocodiles fossiles et actuels afin de comprendre quels facteurs ont influencé leur évolution au cours des 200 derniers millions d’années.