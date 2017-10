Le sac à main le plus cher du monde sera exposé à Genève

vendredi, 20.10.2017

Le "Mouawad 1001 Nights Diamond Purse" est le sac à main le plus cher au monde. Recouvert de plus de 4500 diamants, l'objet est mis en vente chez Christie's pour 3,8 millions de dollars. Les curieux pourront l'admirer à Genève du 9 au 13 novembre.

Le "Mouawad 1001 Nights Diamond Purse" est recouvert de plus de 4 500 diamants, pèse 381,92 carats et avait une valeur initiale de 3,8 millions de dollars US en 2010.(Keystone)

Le sac à main le plus cher au monde est actuellement exposé chez Christie's à Hong Kong et il pourrait être le vôtre ... pour quelques millions de dollars.

Le "Mouawad 1001 Nights Diamond Purse" est recouvert de plus de 4 500 diamants, pèse 381,92 carats et avait une valeur initiale de 3,8 millions de dollars US en 2010.

Ce sac à main, le plus cher au monde, certifié par le Guinness World Records en 2010, est exposé à la maison de ventes aux enchères de Christie à Hong Kong. La pièce unique, d'inspiration romantique et fantastique, a été conçue et fabriquée à la main par le joaillier Robert Mouawad.

Les roches qui recouvrent le sac en forme de coeur sont pour la plupart incolores. 105 diamants jaunes et 56 diamants roses ont également été intégrés dans la conception.

Il a fallu pas moins de 8800 heures de travail complexe aux artisans pour créer le sac le plus cher du monde.

Ce sac à main unique sera exposé dans la boutique de Christie's à Genève du 9 au 13 novembre prochain, avant de rejoindre la ville de Londres.

Les sacs à main sont devenus un investissement recherché pour les particuliers fortunés. L'année dernière, Christie's a vendu un sac Hermès Birkin pour 204 500 dollars.

Le joaillier Mouawad détient un certain nombre d'autres records du monde, notamment celui du soutien-gorge le plus cher au monde. Le soutien-gorge très sexy Fantasy qui a été porté par Heidi Klum dans le défilé de mode secret de Victoria en 2003, vaut plus de 11 millions de dollars, Il a été recouvert de 2 800 diamants, saphirs et améthystes et pesait pas moins de 2 200 carats.