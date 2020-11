La déprime des consommateurs perdure

jeudi, 05.11.2020

Le moral des consommateurs reste bas selon le baromètre du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Le climat de consommation suisse reste morose face aux incertitudes économiques liées à la pandémie de Covid-19. (Keystone)

Les consommateurs helvétiques sont toujours déprimés face à la pandémie de coronavirus et aux incertitudes économiques qu'elle entraîne. La situation ne devrait guère s'améliorer, avec des attentes moroses pour la conjoncture et sur le front de l'emploi.



L'indice du climat de consommation, compilé et publié jeudi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), s'affichait en négatif de 13 points en octobre, après -12 points au dernier pointage en juillet. Ce baromètre avait enregistré un creux historique en avril à -39,3 points, au plus fort de la première vague de Covid-19. "Les attentes concernant l'évolution future de l'économie dans son ensemble ne se sont guère améliorées depuis le mois de juillet", ont ajouté les économistes fédéraux. L'indice correspondant s'est établi à -14 points.



La retenue des consommateurs s'explique également par leurs craintes liées à l'emploi. "Les personnes interrogées considèrent que la situation sur le marché de l'emploi est très défavorable", a souligné le Seco. L'indice dans ce domaine s'est établi à 112 points, proche du niveau historique atteint lors de la crise financière de 2008.



Les perspectives financières des ménages ne sont pas plus optimistes, les attentes stagnant à ce sujet (-7 points). Dans ce contexte d'incertitudes, les Suisses ne sont pas prêts à délier leur bourse pour effectuer des achats importants (-16 points). (AWP)