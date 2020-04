Le monde va changer. Pour de bon...

mardi, 07.04.2020

Marie Owens Thomsen*



Marie Owens Thomsen

La durée de la crise de Covid-19 devrait être temporaire, même si, dans le contexte actuel, nous ne connaissons pas encore la durée exacte du mot temporaire. Par contre, nous pouvons être certains que le monde ne sera plus jamais le même. La formule peut sembler éculée mais cette fois, c’est pour de bon.

Des tendances déjà en marche avant la crise vont probablement s’accentuer, notamment la croissance de la dette, celles des Etats mais également celles des entreprises et des ménages. Il est intéressant de noter que les économies matures ont lancé des programmes de soutien de l’ordre de 10% de leur PIB, tandis que la Chine a jusqu’alors limité son soutien fiscal à environ 1% du PIB. Côté banques centrales, celles des pays occidentaux ont radicalement réduit le coût de l’argent, quand la Chine réalisait pour sa part des baisses des taux d’intérêts directeurs bien plus maigres. Si la Chine a moins d’efforts à faire c’est parce que l’Etat contrôle déjà la majeure partie des banques et de l’industrie.

L’Europe a également dû déployer moins d’efforts que les Etats-Unis sur le plan de la compensation de la perte de revenus (un domaine où on peut s’attendre à davantage de mesures en Chine) grâce à son système de sécurité sociale plus développé qu’outre-Atlantique. Cette crise devrait entraîner la mise en place de mesures qui s’enclenchent automatiquement lors de la prochaine crise. Evidemment, cela dépendra des futurs dirigeants, mais le poids des gouvernements dans l’économie semble bien destiné à croître.

Une autre tendance qui se poursuivra en toute probabilité est celle de l’anti-globalisation. Le commerce international rebondira, mais potentiellement moins qu’auparavant dans la mesure où les pays chercheront à devenir plus autonomes dans la production de biens jugés stratégiques en période de crise. L’hostilité envers la migration risque elle aussi de gagner du terrain. L’attitude opportuniste des Etats, qui avait déjà tendance à se généraliser, continuera à concurrencer l’approche multilatérale qui avait joué un rôle déterminant dans l’essor économique mondial depuis l’après-guerre.

Une conséquence plus positive sur l’économie est que nos habitudes de travail seront probablement différentes. L’expérience actuelle cassera pour beaucoup le stigma du télétravail. La révolution technologique gagnera davantage de terrain dans le secteur des services et le commerce en ligne continuera à se développer. A court terme, les gagnants seront vraisemblablement les grandes sociétés bénéficiant de réserves de liquidités importantes. A plus long terme, l’histoire nous l’a démontré, l’innovation sera stimulée par le changement de mœurs et de modes de fonctionnement. Politiquement parlant, on peut également s’imaginer que les électeurs exigeront davantage de leadership de leurs dirigeants et se sentiront davantage concernés par les paroles et les actes gouvernementaux. La participation aux élections américaines a grimpé après la Seconde Guerre mondiale pour diminuer par la suite à un plus bas marqué en 1996.

Destruction et création sont toujours simultanément partie prenante de l’économie. Même en temps normal, 8% des entreprises des pays-membres de l’OCDE font faillite, et 10% de la population active perd son emploi. Nous ne savons pas encore quand et comment nous sortiront de la crise actuelle. Mais nous savons déjà que le monde de demain ne sera plus celui d’hier.

* Global Head of Economic and Investment Research, Indosuez Wealth Management