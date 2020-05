Chute des créations d'entreprises en avril en Suisse

lundi, 04.05.2020

Le mois d'avril a été celui où le plus faible nombre d’entreprises ont été créées depuis ces dix dernières années, avec seulement 2721 nouvelles sociétés.

MI



De manière générale, au cours des quatre premiers mois, 14’079 nouvelles entreprises ont été créées. (IFJ Institut für Jungunternehmen AG)

Alors que le mois de février 2020 est entré dans l'histoire comme le mois ayant connu le plus grand nombre de créations d'entreprises depuis la création du registre du commerce suisse, les mesures en lien avec le coronavirus entraînent une baisse du nombre de nouvelles entreprises créées en Suisse.

L'analyse nationale de IFJ montre qu'avril 2020 a été le mois où le plus faible nombre d’entreprises ont été créées depuis ces dix dernières années, avec 2’721 nouvelles entreprises. De manière générale, au cours des quatre premiers mois, 14’079 nouvelles entreprises ont été créées. Ce nombre est nettement inférieur à celui des trois années précédentes, où l'on a assisté à un véritable boom du nombre de créations. Toutefois, une comparaison sur les dix dernières années montre que, malgré la pandémie, le premier trimestre de 2020 se classe au cinquième rang du plus grand nombre de créations d'entreprises et se situe légèrement au-dessus de la moyenne pour cette décennie.

Forte augmentation des créations d'entreprises en ligne

Suite aux mesures de confinement, celles-ci ont fortement stimulé la numérisation en Suisse. IFJ a enregistré une augmentation de 30% du nombre de nouvelles entreprises créées en ligne par rapport à l'année précédente.