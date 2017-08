Crea lance un Master en Business Innovation

vendredi, 28.07.2017

Le Master s’adresse à un public en activité professionnelle et au bénéfice de quelques années d’expérience. Dans le cadre de la formation, l'institut a conclu un partenariat avec l'association Customer Experience Professional Association (CXPA).

L’Ecole CREA INSEEC à Genève, du groupe d’enseignement supérieur INSEEC, proposera, à la rentrée, un Master en Business Innovation en anglais, destiné à des étudiants en activité professionnelle. L’Expérience Client (CX) est un des axes principaux définis pour cette formation dont le contenu a été développé en partenariat avec la branche suisse de l’association internationale Customer Experience Professional Association (CXPA).

« Le Web, les applications et la mobilité liée à l’utilisation de nos smartphones ont rendu possible une expérience client particulièrement fluide et rapide, explique François Rodriguez, Directeur du programme de formation. Tant en ce qui concerne les étapes de recherche de l’information utile que de l’accès aux évaluations faites par d’autres utilisateurs. Le Master en Business Innovation vise à apporter des solutions à la problématique suivante : 1) Mettre à disposition la bonne information et en faciliter l’accès à l’utilisateur dans un contexte bien particulier; 2) Faciliter l’acquisition de biens ou de services en ligne tout en permettant l’expérience client en magasin ; 3) Fidéliser le client en renforçant la relation et en créant du lien à travers les points de contacts omnicanaux. »

Créa a conclu un partenariat avec la branche suisse de l’association internationale à but non lucratif Customer Experience Professional Association (CXPA) afin de faire intervenir les experts du domaine. Dans le cadre de ce partenariat, l’association souhaite aussi promouvoir en Suisse romande la thématique de l’Expérience Client, au travers d’événements et d’échanges entre experts et professionnels en entreprise.

Le Master en Business Innovation est un programme d'études à temps partiel sur 16 mois. Il comprend 8 modules privilégiant les aspects pratiques des disciplines de l'innovation s'appuyant sur la connaissance du client : « Design Thinking », « Value Proposition » et « Customer Experience ». Au total 900 heures de formation ainsi qu'un devoir final portant sur un projet personnel évalué sur son potentiel d'innovation.