Le marché en ligne Farmy lève 10 millions de francs

lundi, 31.08.2020

Farmy, le marché en ligne leader en Suisse, a levé lundi 10 millions de francs lors d'une nouvelle série de financements du fonds d'investissement Triodos Organic Growth Fund et d'autres investisseurs.

MH



Au cours du premier semestre 2020, le marché en ligne a augmenté ses ventes de 160 % par rapport à l'année précédente.(Keystone)

Le troisième plus grand magasin d’alimentation en ligne de Suisse Farmy a annoncé lundi une levée de fonds de 10 millions de francs pour poursuivre son expansion.

Triodos Organic Growth Fund, un fonds d'investissement qui fournit des capitaux privés à long terme aux leaders européens du secteur de l'alimentation durable, sera le nouvel investisseur principal. La firme zurichoise a aussi convaincu plusieurs investisseurs privés, dont Thomas Harttung, co-fondateur d'Aarstiderne, un prestataire danois en ligne de solutions de box de repas.

Ce financement permettra à Farmy d’étendre sa flotte de véhicules électriques ainsi que ses zones de livraison, les centres logistiques, et investir davantage dans l’informatique interne, en parallèle des efforts de marketing.

Expertise numérique

Au cours du premier semestre 2020, le marché en ligne a augmenté ses ventes de 160 % par rapport à l'année précédente, et a enregistré un chiffre d’affaires de 11,5 millions de francs.

Farmy agit de plus en plus comme un prestataire de services informatiques, permettant aux producteurs de denrées alimentaires, de gérer le traitement et la livraison des aliments tout au long de la chaîne de valeur. Jucker Ferm ainsi que Bio Suisse en sont les principaux clients. Stratégiquement, le magasin d’alimentation veut continuer à développer ce secteur comme un deuxième pilier: "Même si la volonté des clients de faire leurs courses en ligne augmente rapidement - stimulée en outre par le Covid-19, il y a un manque extrême d'expertise en matière de commerce alimentaire en ligne sur le marché", déclare Roman Hartmann, co-fondateur et co-directeur général de Farmy, dans un communiqué de presse diffusé lundi.

Changement au conseil d’administration

Dans le cadre de l'augmentation de capital, de nouveaux membres rejoignent le conseil d'administration. Isabelle Laurencin de Triodos Organic Growth Fund, Thomas Harttung d'Aarstiderne, ainsi que Dominique Locher, ancien directeur général de LeShop.ch ont été nommés. Quant à Martin Jucker, de Jucker Farm, et David Schmid, de Pistor AG, ils quitteront le conseil d'administration.

