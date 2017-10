Les immatriculations des utilitaires sont en forte croissance sur neuf mois

vendredi, 06.10.2017

Le marché des véhicules utilitaires en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein a nettement progressé sur les neuf premiers mois de l'année. Les nouvelles immatriculations ont augmenté de 2,6% à 23'390 unités.

Les voitures de livraison à partir d'un poids total de 2,6 tonnes représentent plus de trois quarts du marché.(Keystone)

Les prévisions annuelles pour le marché des véhicules utilitaires en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein pourraient être dépassées, souligne auto-suisse dans son rapport périodique.

Le marché des véhicules utilitaires dépasse ainsi les prévisions conjoncturelles helvétiques, ramenées à 0,9% contre 1,4% auparavant pour 2017 par le Secrétariat d'Etat à l'économie, fait remarquer la faitière.

Par catégorie, les véhicules d'un poids total entre 2,6 et 3,45 tonnes ont progressé de 11,3% à 10'756 unités. Les voitures de livraison à partir d'un poids total de 2,6 tonnes représentent plus de trois quarts du marché et apportent une contribution importante à ce que le pronostic annuel des membres d'auto-suisse de 30'000 immatriculation pourrait être dépassé, peut-on lire.

Les camions se sont aussi inscrits dans cette tendance positive. Cette catégorie comprenant des véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes, affiche une augmentation de 9,7% à 3516 unités. Dans ce domaine, ce sont notamment les camions de 18 tonnes qui gagnent du terrain (+29,7% à 1401 unités), précise le communiqué.

Au niveau de la consommation privée, les camping-cars ont bondi de 10,9% sur un an à 3473 nouvelles immatriculations. Les camping-cars présentent le fer de lance du segment des véhicules de transport de voyageurs, qui a connu une hausse de 7,6 % à 4178 unités après neuf mois.

Auto-suisse rappelle en outre que le marché des véhicules utilitaires légers est traditionnellement un bon indicateur de l'état actuel de l'économie suisse, étant donné que les camionnettes sont achetées par les grandes entreprises aussi bien que par les PME.(awp)