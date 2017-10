Médias et divertissement en phase de ralentissement en Suisse

lundi, 16.10.2017

Le marché des médias et du divertissement en Suisse a vu ses recettes progresser au cours de l'année dernière. Toutefois, comparée à l'évolution des années précédentes, la croissance s'est légèrement amenuisée. Une tendance qui va se poursuivre.

Les médias sur papier continuent d'enregistrer des chiffres en recul, alors que le marché des abonnements TV et internet arrive à saturation.(Keystone)

Comparée à l'évolution des années précédentes, la croissance du marché des médias et du divertissement s'est légèrement amenuisée. La tendance devrait se confirmer cette année également, avec un ralentissement attendu à 1,4%, selon une étude publiée lundi par le cabinet de conseil PwC.

Si en 2016 la branche dans son ensemble a connu la croissance, tous les segments n'ont pas encore atteint la saturation, concluent les auteurs du "Swiss Entertainment & Media Outlook 2017-2021". Les causes de cette évolution sont à observer sur le plus long terme, estime Patrick Balkanyi, responsable pour ce secteur auprès de PwC Suisse. "Les médias sur papier continuent d'enregistrer des chiffres en recul, alors que le marché des abonnements TV et internet arrive à saturation", ajoute-t-il.

Le glissement des recettes publicitaires se poursuit. Alors que la publicité en ligne affiche un taux de croissance de 13% et s'assure près de 30% de parts de marché, les recettes publicitaires dans les médias imprimés ont essuyé l'année dernière un repli de 10%, plus important que prévu. Dans les segments TV et "out of home", elles sont restées stables.

Cette dynamique devrait se poursuivre les cinq prochaines années, selon PwC. A l'horizon 2021, les experts s'attendent à ce que la publicité en ligne représente la moitié du marché publicitaire en Suisse. D'ici là, la branche devrait générer selon eux un chiffre d'affaires global de 16 milliards de francs.

Cette croissance devrait être rendue possible par l'arrivée sur le marché de nouveaux contenus personnalisés, notamment dans les domaines du sport électronique (eSport) ou de la réalité virtuelle. En raison d'un potentiel en partie encore inexploité, PwC prédit à l'ensemble du secteur une croissance annuelle de 1,5% pour les cinq prochaines années.(awp)