Suisse: le marché des deux-roues s'est contracté en 2016

jeudi, 12.01.2017

Le marché des deux-roues motorisés s'est contracté en 2016, les ventes s'étant repliées de 6,2% à 45'897 unités.

Dans le segment moto, 26'391 engins ont été immatriculés l'année dernière, représentant une baisse de 3,4% par rapport à 2015.

Le marché des deux-roues motorisés s'est contracté en 2016, les ventes s'étant repliées de 6,2% à 45'897 unités, ont annoncé jeudi les organisateurs du salon Swiss Moto qui se tiendra mi-février à Zurich. Tous les segments ont affiché un repli. Après une année 2016 marquée par la retenue des constructeurs en raison de nouvelles normes antipollution, les spécialistes devraient présenter plus de nouveautés pour le nouveau millésime.



Dans le segment moto, 26'391 engins ont été immatriculés l'année dernière, représentant une baisse de 3,4% par rapport à 2015, ont indiqué les organisateurs, se basant sur les chiffres de l'Office suisse de conseil pour deux-roues (OSCD). Le marché des scooters s'est quant à lui replié de 9,8% à 21'616 unités, tandis que les ventes de quads ont baissé de 7,7% à 1534 unités.



Le nombre total des deux-roues motorisés en circulation en Suisse s'établit à près d'un demi-million. Le secteur réalise un chiffre d'affaires annuel de 1,1 mrd CHF, réparti pour moitié entre la vente de véhicules ainsi que les services, pièces détachées, accessoires et vêtements.



La 14e édition du salon Swiss-Moto, organisé par Messe Schweiz (MCH), se déroulera du 16 au 19 février au parc d'exposition Messe Zürich. La précédente édition avait attiré 238 exposants et 74'349 visiteurs (+5,6%). - (awp)