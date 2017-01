Ringier Axel Springer annonce l'arrêt de L'Hebdo

lundi, 23.01.2017

Le magazine hebdomadaire romand L’Hebdo de Ringier Axel Springer Suisse paraîtra pour la dernière fois le 2 février 2017. Cette décision entraîne une suppression de postes qui touche 37 collaborateurs.

Il sera examiné dans quelle mesure une partie des suppressions d'emplois pourraient être réalisées par des retraites anticipées ou des mutations internes, mais des licenciements seront inévitables.

En raison du recul incessant des recettes publicitaires et des ventes et d’un contexte économique aux perspectives défavorables, Ringier Axel Springer a décidé d’arrêter le magazine hebdomadaire romand L’Hebdo au 2 février 2017.

Cette mesure entraîne une suppression de postes dans la newsroom commune de L’Hebdo et du Temps et dans les services commerciaux à Lausanne. Trente-sept collaborateurs sont touchés. Il sera examiné dans quelle mesure une partie des suppressions d'emplois pourraient être réalisées par des retraites anticipées ou des mutations internes, mais des licenciements seront inévitables, selon un communiqué. Pour les collaborateurs concernés, un plan de mesures d’accompagnement s’applique, qui se fonde sur le plan social existant de Ringier. La procédure de consultation débute aujourd’hui.

Ralph Büchi, délégué du conseil d’administration de Ringier Axel Springer Suisse: «Par cette décision, nous réagissons à la situation économique déficitaire permanente de L’Hebdo ainsi qu’au bouleversement du marché publicitaire. L’Hebdo affiche depuis 2002 un EBITDA négatif et a perdu, rien que sur ces quatre dernières années, plus de la moitié de ses revenus publicitaires. Nous regrettons beaucoup que malgré divers remaniements au niveau du concept et de l’organisation au cours de ces quinze dernières années, il n’ait pas été possible de redonner à L’Hebdo des bases économiques saines. Et ce d’autant plus que cette décision entraîne des conséquences malheureusement inévitables en termes de personnel. Nous pensons néanmoins qu’il est essentiel, pour l’avenir de notre site en Suisse romande, que nous investissions nos ressources dans des opérations offrant une perspective économique stable.»

Ringier Axel Springer Suisse emploie actuellement 212 collaborateurs fixes en Suisse romande. Le personnel de L’illustré, TV8, Bolero et PME Magazine n’est pas concerné par l’arrêt de L’Hebdo.