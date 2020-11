Le magazine économique Bilan redevient un mensuel

Le magazine économique paraîtra tous les mois à partir de l'année prochaine, après avoir paru pendant 15 ans à un rythme bimensuel.

Selon les chiffres MACH Basic, Bilan touche 42'000 lecteurs et le site bilan.ch compte chaque mois 176'000 utilisateurs uniques.

Bilan indique, vendredi, qu'en 2021, l'offre comprendra 11 numéros, 4 hors-série Bilan Luxe, 5 suppléments ImmoLuxe ainsi qu'un supplément Bilan Carbone et le Guide de l'étudiant.

Le magazine économique édité par TX Group (ex Tamedia) va aussi renforcer son offre sur les supports numériques, avec des articles réservés à ses abonnés, de nouveaux formats vidéo et des podcasts.(ats)