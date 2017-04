Viu: nouvelle boutique à Lausanne en juin

lundi, 10.04.2017

Le lunetier zurichois Viu continue son expansion en Suisse et en Europe.

Elsa Floret



Fabrice Aeberhard. Chief Design Officer de Viu à Zurich.

Née à Zurich en 2013, la marque Viu continue son expansion en Suisse et en Europe. Avec l’ouverture de sa prochaine boutique à Lausanne, prévue pour le mois de juin 2017, et trois boutiques en Scandinavie et au Royaume-Uni cette année. Créée par cinq amis, Viu compte actuellement une centaine de collaborateurs au sein de son réseau de 23 boutiques détenues en nom propre, dont dix en Suisse (Genève en 2016), douze en Allemagne et une en Autriche. En l’espace de trois ans, 100.000 paires de lunettes ont été vendues par Viu, soit une base de plus de 80.000 clients, avec lesquels la marque entretient le contact et la proximité, afin de cerner au plus près leurs besoins. Dans un premier temps, soutenu par les friends family & fools, Viu a levé des fonds auprès d’investisseurs suisses et allemands, sur lesquels la marque ne communique ni identité ni montants levés. Outre cette confidentialité sur les chiffres, le business model de Viu affiche une certaine transparence. Le design est suisse. La fabrication est italienne. Et les prix attractifs.

Trois nouvelles lignes de lunettes seront lancées en 2017: l’impression 3D de montures, l’acier et le nylon. Une ligne destinée pour enfants est aussi à l’étude, dans un horizon à plus long terme.

Lire l’interview complete de Fabrice Aeberhard CDO, Chief Design Officer de Viu dans l’édition de mardi