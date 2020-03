Dufry a accru ses revenus l'an passé, mais 2020 s'annonce mal

Le levier d'endettement net demeure à plus de 3x fois pour le leader mondial des commerces hors taxe et de voyage Dufry. Mesures introduites pour protéger le cash-flow. Un cas de contrarian investing possible.

Philippe Rey



En novembre 2019, Dufry a émis un nouvel emprunt de 750 millions d'euros à long terme et à des conditions avantageuses, avec des économies de coûts de 16,5 millions d'euros par an.

L’action du numéro mondial de commerces hors taxe a chuté de près de 70% cette année, bien qu'elle ait fortement rebondi vendredi (sans doute une reprise technique en premier lieu). Ainsi, la valeur boursière s’élève à près de 1,5 milliard de francs. Une telle chute évoque un cas possible...