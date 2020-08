Belimo: résultats semestriels freinés par la pandémie, redressement escompté

lundi, 03.08.2020

Le leader mondial des servomoteurs et vannes pour le chauffage, la climatisation et ventilation affiche un chiffre d'affaires en recul de 5,6% sur les six premiers mois.

Le bénéfice net a chuté de 22,7% à 41,2 millions. (Keystone).

Le producteur de servomoteurs Belimo a subi les conséquences de la pandémie de Covid-19 au premier semestre. Il s'attend à une amélioration graduelle de la situation au deuxième semestre, ambitionnant d'atteindre des ventes au même niveau que celles enregistrées un an plus tôt, a précisé la société lundi.

Sur les six premiers mois, le chiffre d'affaires a reculé de 5,6% à 335,5 millions de francs suisses, subissant l'impact du renforcement de la monnaie helvétique. En monnaies locales, le repli n'est que de 1,4%.

Le résultat opérationnel (Ebit) a diminué de 17,3% à 55,4 millions, pour une marge afférente de 16,5%, contre 18,9% à la même période un an plus tôt. Le bénéfice net a chuté de 22,7% à 41,2 millions.

Les résultats s'inscrivent en dessous des attentes formulées par les analystes. En moyenne, ils tablaient sur un chiffre d'affaires de 346,3 millions, un Ebit de 57,5 millions et un bénéfice net de 45,1 millions.

Les flux de trésorerie disponibles ont atteint 38,8 millions, contre 26,0 millions précédemment. A fin juin, les liquidités nettes s'établissaient à 103,1 millions et taux de financement propre à 79,7%.

Belimo s'attend à une normalisation de son environnement de marché au deuxième semestre, lorsque les mesures de lutte contre la pandémie auront été assouplies. Le chiffre d'affaires devrait s'inscrire au niveau de celui de la même période un an plus tôt.

Grâce à ses entrées de commandes, la société est optimiste de voir la demande progresser en Europe au cours de l'été. En Amérique, le report de projets devraient avoir un impact positif sur la seconde moitié de l'exercice, via un effet de rattrapage. En Asie-Pacifique, la société pense gagner de nouvelles parts de marché.(awp)