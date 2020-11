Succès de Burckhardt en première partie d’année

mercredi, 04.11.2020

Le leader des compresseurs, Burckhardt Compression, a cartonné au premier semestre. L'industriel confirme ses objectifs.

Les chiffres publiés par Burckhardt cet automne sont tous légèrement supérieurs à la moyenne des prévisions des analystes. (Keystone)

Le groupe Burckhardt Compression a bouclé le premier semestre de son exercice décalé 2020/21 sur des résultats en nette hausse, malgré la pandémie. Forte de ces résultat, la direction de l'industriel winterthourois a confirmé ses objectifs annuels et à moyen terme.

La crise sanitaire a certes pesé sur les entrées de commandes (-8,0% sur un an, à 303 millions de francs), mais le chiffre d'affaires réalisé entre avril entre avril et septembre s'est étoffé de 6,9% à 295,2 millions de francs, indique Burckhardt mercredi dans un communiqué en préambule de sa journée des investisseurs.



L'important marché chinois est resté robuste malgré la crise et quelques mesures de verrouillage temporaires, alors qu'aux USA, l'impact de la pandémie s'est fait ressentir de manière plus marquée.



Néanmoins, grâce aux mesures de crise mises en place pour lutter contre les effets de la crise, l'entreprise est parvenue à maintenir - à quelques exceptions près - sa chaîne de production et d'approvisionnement.



Sur le plan opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de plus de moitié (+56%) en rythme annuel, à près de 26,0 millions de francs - pour une marge afférente de 8,8%, en hausse de 2,8 points de pourcentage - et le bénéfice semestriel de 61,6% à 19,0 millions. Les chiffres publiés par Burckhardt sont tous légèrement supérieurs à la moyenne des prévisions des analystes.



Au vu de cette performance, la direction du groupe a réaffirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, à savoir, un chiffre d'affaires de plus de 650 millions de francs et une rentabilité stable par rapport à l'année précédente. A l'horizon 2022, la barre reste à 700 millions, pour une marge Ebit comprise entre 10-15%. (AWP)



Lire aussi: Burckhardt Compression résiste efficacement grâce aux services