Novartis s'associe aux recherches de Molecular Partners contre le coronavirus

mercredi, 28.10.2020

Le laboratoire zurichois Molecular Partners reçoit un soutien de poids dans ses efforts de développement d'un traitement contre le Covid-19, avec la collaboration de Novartis.

Novartis prendra le relai à partir de l'introduction en phase III.(Keystone)

Novartis s'associe à Molecular Partners pour développer un traitement contre le covid-19. La multinationale rhénane réglera un versement initial de 20 millions de francs en liquide assorti d'une prise de participation à hauteur de 40 millions pour s'assurer les droits de développement avancés, de production et de commercialisation des MP0420 et MP0423.



Molecular Partners demeurera responsable pour les essais cliniques précoces et intermédiares sur ce traitement expérimental, pour lequel Berne a déjà passé précommande en août dernier. Novartis prendra le relai à partir de l'introduction en phase III, précisent les deux partenaires dans des communiqués distincts mercredi.



Les protéines antivirales tri-spécifiques de Molecular Partners sont conçues pour neutraliser les capacités infectieuses du Sars-Cov-2. Les résultats d'examens précliniques sur le MP0420 et sa variante suggèrent que leur injection sous-cutanée pourraient s'avérer efficace à la fois pour traiter et pour prévenir une infection virale.



L'opération conférera à Novartis une participation de quelque 6% dans le capital de Molecular Partners, lequel sera en droit de réclamer des versements d'étapes représentant potentiellement 150 millions de francs, ainsi que d'éventuelles commissions de 22% sur les ventes.(AWP)