Santhera obtient une promesse de financement allant jusqu'à 20 millions

jeudi, 04.06.2020

Le laboratoire Santhera a obtenu une promesse de financement allant jusqu'à 20 millions de francs de la part de Highbridge Capital Management.

Les fonds obtenus seront investis dans la recherche et la commercialisation.(Keystone)

Santhera Pharmaceuticals a décroché une promesse de financement allant jusqu'à 20 millions de francs de la part de Highbridge Capital Management, un de ses investisseurs. Cet emprunt devrait permettre au laboratoire de développer ses produits, annonce-t-il jeudi.



Les fonds obtenus seront investis dans la recherche et la commercialisation pour les produits Puldysa (idebenone) et vamorolone, qui sont destinés au traitement des troubles neuromusculaires.



"Nous croyons disposer de suffisamment de moyens pour finaliser les étapes nécessaires pour l'homologation de Puldysa" a déclaré le directeur général Dario Eklund, cité dans le communiqué.



Santhera prévoit d'obtenir la première tranche de 7,5 millions de francs à la fin du mois de juin tandis que le reste sera disponible au fur et à mesure des résultats obtenus.



En contrepartie, Highbridge Capital Management recevra jusqu'à 300'000 actions du laboratoire de Liestal. Les premiers 75'000 titres seront servis lors de la signature de l'accord.

Cet emprunt est valable pour une période de 18 mois, avec un taux d'intérêt variant entre 12 et 13%.(awp)