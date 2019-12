Idorsia conclut un partenariat au Japon pour son traitement contre l'insomnie

jeudi, 05.12.2019

Le laboratoire Idorsia a conclu un partenariat avec Mochida Parmaceutical pour son médicament expérimental daridorexant contre l'insomnie.

Le laboratoire bâlois recevra un paiement initial d'un milliard de yens (environ 9 millions de francs).(Keystone)

Idorsia a conclu un partenariat avec Mochida Pharmaceutical pour la fourniture, le développement et la commercialisation au Japon de son médicament expérimental daridorexant contre l'insomnie et les troubles connexes. Le laboratoire bâlois recevra un paiement initial d'un milliard de yens (environ 9 millions de francs).



Selon les termes de l'accord, Idorsia sera en charge de la conception et la réalisation des études cliniques ainsi que des procédures d'homologation, a précisé le laboratoire dans un communiqué publié jeudi. Les coûts associés au codéveloppement du daridorexant seront partagés avec Mochida.



Idorsia touchera également trois paiements supplémentaires au fur et à mesure des étapes de développement et d'homologation ainsi que des redevances en fonction des ventes nettes réalisées par Mochida.



Mochida disposera d'un droit préférentiel s'agissant des applications du daridorexant dans les domaines autre que l'insomnie et les troubles connexes.



Daridorexant fait actuellement l'objet d'un programme global de confirmation de phase III (hors Japon) et d'une étude de confirmation de dose de phase II chez des patients japonais. Les premiers résultats d'études sont attendus au milieu de l'année prochaine, selon Idorsia.(awp)