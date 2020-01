Obseva cède les droits sur le Nolasiban en Chine à Yuyuan

lundi, 13.01.2020

Le laboratoire genevois Obseva, spécialisé dans la fertilité et la santé féminine, a conclu avec le chinois Yuyuan Bioscience Technology un accord de sous-licence portant sur le Nolasiban.

Obseva conservera les droits sur son produit Nolasiban dans le reste du monde.(Keystone)

A la suite d'un partenariat entre le laboratoire genevois Obseva et Yuyuan Bioscience Technology, le chinois disposera des droits exclusifs de développement et de commercialisation sur le médicament Nolasiban, destiné à améliorer le taux de naissances après fertilisation in vitro dans l'Empire du Milieu.



Les contours financiers de cette opération font l'objet d'une clause de confidentialité, précise un communiqué publié lundi.



Yuyuan mènera en échange à ses propres frais les études cliniques et les procédures d'homologation en Chine. Obseva conservera les droits sur son produit dans le reste du monde. Les deux sociétés envisagent d'étendre leur collaboration à d'autres projets.

Obseva rappelle avoir déjà mené deux études cliniques de phase III sur le Nolasiban en Europe.(awp)