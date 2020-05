Trois lauréats pour le Prix suisse de l'Ethique

mardi, 12.05.2020

Le Jury du Prix Suisse de l’Éthique a rendu son verdict. Les lauréats de cette 15ème édition, l’Association LIFT, La ville de Renens et Calida ont été récompensés pour leurs efforts dans le domaine de l’éthique d’entreprise et du développement durable.

En raison du coronavirus, la HEIG-VD a honoré les lauréats en vidéo.

L'édition 2020 du Prix Suisse de l’Éthique a récompensé mardi l’Association LIFT, La ville de Renens et Calida. La rencontre lors d’une cérémonie officielle n’ayant pas pu avoir lieu cette année en raison du coronavirus, la Haute École d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) a choisi d’honorer les lauréats d'une manière innovante en vidéo.

Découvrez les projets gagnants.

L'Association LIFT pour la formation professionnelle

L’association LIFT propose à de jeunes adultes, en fin de scolarité et qui rencontrent des difficultés dans leur transition vers la formation professionnelle, d’être confrontés à la réalité du monde du travail. Dans le cadre du projet LIFT, les jeunes apprenants se rendent quelques heures par semaine sur une période de trois mois dans une entreprise locale. Tout au long de l’expérience, le bénéficiaire reçoit un soutien et développe des compétences clés. Celles-ci, l’Association LIFT les valorise et permet à 60% des jeunes ayant participé au projet de trouver directement une solution après l’école. Le projet LIFT a débuté en suisse allemande et a pris une envergure nationale. Présente depuis plus de dix ans et dans 300 écoles partenaires, l’Association LIFT compte bien poursuivre ses actions pour offrir un avenir meilleur à davantage de jeunes adultes.

La Bourse solaire participative de la Ville de Renens

A l’aide d’une plateforme de financement participatif, la ville de Renens promeut les énergies renouvelables avec la pose de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments existants et offrant de bonnes aptitudes solaires. Le projet innovant de la ville de Renens promeut ainsi cette énergie par une démarche collective et citoyenne qui permet à chacune et chacun d’agir selon ses moyens et ses valeurs. La bourse solaire participative donne l’opportunité à toutes les personnes qui le souhaitent, de participer à la transition énergétique et de financer ensemble des installations photovoltaïques sur les toits de bâtiments privés. La ville de Renens est la première commune romande à avoir eu recours à une plateforme participative en proposant toutes les facilités d’une gestion par les services communaux pour la promotion de l’énergie solaire.

Les vêtements recyclables de Calida

Pour répondre au problème de la pollution de l’industrie vestimentaire, CALIDA a développé durant deux ans un produit innovant et responsable. En juillet 2018, l’entreprise lance une nouvelle gamme de vêtements 100% nature. Il s’agit de vêtements entièrement biodégradables en tissu de cellulose, nécessitant peu d’eau à la production. Ces produits ont été certifiés par deux labels, assurant que les textiles peuvent être utilisés plusieurs fois, qu’ils sont testés pour les substances toxiques et que la fabrication est effectuée selon un procédé durable et des conditions de travail socialement responsables. Cette nouvelle gamme a pour objectif de sensibiliser la clientèle aux enjeux de durabilité et de faire évoluer les pratiques d’achat.

Depuis 2005

Lancé en 2005 par la Haute École d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), le Prix Suisse de l’Éthique est un prix indépendant qui promeut l’intégration de l’éthique d’entreprise et du développement durable dans la stratégie des entreprises et des autres organisations publiques et privées. Son objectif est de populariser ces démarches stratégiques de même que de bonnes pratiques concrètes. Pour ce faire, le Prix récompense chaque année des projets, susceptibles d’être repris ou imités par d’autres.

