Nomination à la tête de l'AGEFI et lancement d'une nouvelle offre numérique

mercredi, 11.03.2020

Le journaliste Frédéric Lelièvre est nommé directeur et rédacteur en chef. Il prendra ses fonctions le 1er mai et développera une nouvelle offre numérique qui sera lancée au second semestre.

Le conseil d'administration de l'AGEFI a nommé Frédéric Lelièvre au poste de Directeur et Rédacteur en chef. Actuellement rédacteur en chef adjoint de CNNMoney Switzerland, le journaliste de 48 ans prendra ses fonctions le 1er mai 2020. Frédéric Lelièvre a travaillé pour Le Temps de 2001 à 2017. Il y a dirigé la rubrique Economie et Finance de 2008 à 2014. Il a ensuite été correspondant à Hong Kong pour Le Temps, TV5Monde et Le Figaro. Il a été corécipiendaire du prix Dumur en 2013.

Cette nomination soutiendra la stratégie de renouvellement de l'offre numérique de l'AGEFI. En particulier un nouveau site internet, en préparation avec le soutien d'Andreas Schollin-Borg, administrateur de l'AGEFI et fondateur de Batmaid.ch. Cette nouvelle offre sera lancée dans le courant du second semestre.

L'AGEFI souhaite, en outre, renforcer la couverture de l'actualité des PME et start-up romandes ainsi que celle de la place financière suisse.

Raymond Loretan, Président du Conseil d’administration, salue l’arrivée de ce professionnel des médias pour accompagner le virage technologique du titre car « il est essentiel que l'AGEFI, titre indépendant à l’esprit libéral, demeure la référence romande dans l’information économique et financière ».

Frédéric Lelièvre travaillera avec les équipes éditoriales et commerciales en place afin de donner ce nouvel élan au titre. « Je me réjouis de rejoindre l'AGEFI et de mettre mon énergie, mon enthousiasme et mon expérience à son service, a-t-il indiqué. J'espère lui donner un nouveau souffle à un moment où l'information économique est indispensable pour éclairer les choix des entrepreneurs et des acteurs de l’économie, que l'on pense à la transition énergétique, à l'accès aux marchés internationaux ou au financement des retraites. Je compte aussi m’investir dans la transformation numérique du titre afin de développer une offre adaptée à ses lecteurs et à diversifier ses sources de revenu par de nouveaux services commerciaux. »

Jusqu’à sa retraite en 2021, l’actuel rédacteur en chef Luc Petitfrère accompagnera Frederic Lelièvre dans le renouveau de l'AGEFI.

La Nouvelle Agence Economique et Financière SA édite le seul quotidien suisse économique et financier en langue française, l’AGEFI, des magazines AGEFI Indices, AGEFI Immobilier et AGEFI Life. Elle est également présente sur Internet au travers de son site www.agefi.com et de ses applications Android et iOS.

La rédaction de 15 personnes qui assure le quotidien l’AGEFI et son site chroniquent l’actualité de la place économique, industrielle, financière et politique suisse et internationale, afin d’aider les particuliers, cadres supérieurs, dirigeants de PME à mieux comprendre les enjeux et tendances actuelles. Cette présence sur tous les supports nous ouvre les portes à une large audience suisse et francophone. Les magazines viennent compléter l’offre de contenus afin de satisfaire notre lectorat à la fois actif, mobile et engagé dans la vie économique et financière.