Le Temps change de propriétaire

mardi, 03.11.2020

Le journal Le Temps a été racheté au groupe Ringier Axel Springer par la Fondation Aventinus. Sa rédaction devrait être rapprochée de celle du jeune média Heidi.news.

Le journal lancé en 1998 et propriété de Ringier Axel Springer Suisse depuis 2014 a été racheté par la Fondation Aventinus. Une première en Suisse pour un grand quotidien. (Keystone)

Le quotidien basé à Lausanne, Le Temps, passe aux mains de mécènes. Cette opération confirme les bruits de couloirs qui couraient depuis plusieurs mois. Le journal lancé en 1998 et propriété de Ringier Axel Springer Suisse depuis 2014 a été racheté par la Fondation romande Aventinus. La maison d’édition alémanique souhaite se concentrer à l’avenir sur ses produits d’édition clés.



L’annonce est parue ce mardi dans plusieurs communiqués simultanés. Le quotidien changera de propriétaire au 1er janvier 2021. Conséquence directe: la rédaction déménagera de Lausanne à Genève. De son côté, l'actuel rédacteur en chef du Temps Stéphane Benoît-Godet prendra les rênes de l'Illustré dès le 1er décembre.

«Afin de renforcer cette démarche, Aventinus a également annoncé qu’elle engageait des discussions avec Heidi.news», annonce pour sa part le jeune médias sur son site web. Une large majorité du capital devrait être cédée à Aventinus pour la fin de l’année, visant une mise en œuvre des synergies entre les titres au début de l’année 2021.



Fondée en octobre 2019, Aventinus a comme objectif principal de soutenir et stimuler la presse de Suisse romande. «Par ce geste fort, la fondation Aventinus démontre sa volonté de maintenir et développer en Suisse romande un foyer de qualité et d’innovation dans les médias», indique-t-elle dans un communiqué. Basée à Carouge et reconnue d’utilité publique, la fondation a déjà soutenu plusieurs projets médiatiques comme Le Courrier, Bon pour la Tête ou encore Heidi.news justement. (ATS)