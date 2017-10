Un nouveau Chef de cuisine pour la Brasserie du Royal

vendredi, 06.10.2017

Le jeune Chef Maxime Pale prend les commandes de la cuisine de la Brasserie du Royal Savoy Hotel & Spa de Lausanne. Le cuisinier a débuté chez Alain Ducasse à Paris.

Maxim Pale est le nouveau Chef de cuisine de la Brasserie du Royal Savoy Hotel & Spa de Lausanne.

Le parcours du jeune Chef a débuté dans la très renommée cuisine de Alain Ducasse au Plaza athénée à Paris, atteignant le poste de Chef de partie. Maxime Pale a également travaillé chez Eric Briffard au George V avant de s’envoler pour le Shangri-La chez Philippe Labbé, élu Chef de l’année par le Gault et Millau en France.

Curieux et ouvert d’esprit, il passe ensuite par le Royal Monceau Paris en tant que Sous-Chef de cuisine. Grâce à ces expériences marquantes et enrichissantes, Maxime Pale a décidé en 2015 de mettre ses compétences au service de la Brasserie du Royal où il a débuté en tant que Sous-Chef. Une expérience prometteuse qui lui ouvre, deux ans plus tard, les portes de la Brasserie du Royal en tant que Chef de cuisine.

Talentueux, innovateur et passionné, Maxime Pale travaille en étroite collaboration avec le Chef signature Marc Haeberlin et le Chef Exécutif Julian Krauss. Partageant la même vision, les deux Chefs décrivent leur cuisine comme étant gourmande et généreuse, pour une explosion de délicates saveurs en bouche grâce aux inspirations issues de la cuisine française et alsacienne.

Carte automnale

En cette saison d'automne, la Brasserie du Royal Savoy propose une nouvelle carte élaborée par le Chef signature Marc Haeberlin. Une carte mettant en valeur les produits du terroir Suisse, afin de sublimer le travail des producteurs… sans pour autant oublier sa petite touche Alsacienne. L'occasion de découvrir le nouveau concept les copains d'abord qui vise à rassembler 10 convives autour d'une table profitant d'un menu personnalisé, qui change chaque semaine.