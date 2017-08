Les Suisses favorables à la levée de l'interdiction de cannabis

mercredi, 16.08.2017

Le groupement romand d'études des addictions (GREA) annonce que, d'après un sondage, près des deux tiers de la population suisse seraient pour un assouplissement de la loi sur le cannabis.

Selon le sondage, c'est le Tessin qui reste le plus fervent défenseur d’une levée de l’interdiction. (Keystone)

L'enquête réalisée par la Fachverband Sucht, partenaire alémanique du GREA, a révélé que la majorité des Suisses seraient favorables à une levée de l'interdiction de la vente et de la consommation de cannabis. Seules conditions émises par les sondés: la consommation doit rester proscrite aux mineurs et des mises en garde doivent être pratiquées aux conducteurs.

La vente de cannabis, pour 62 % des personnes interrogées, devrait aussi être subordonnée à un personnel qualifié, que ce soit dans les pharmacies ou des magasins spécialisés.

Par région linguistique, c'est le Tessin qui reste le plus fervent défenseur d’une levée de l’interdiction. Entre 75 % (si des mises en garde sont réalisées) et 88% (du moment que l’interdiction demeure pour les moins de 18 ans) des Tessinois y sont favorables. En Suisse romande, ce taux se situe entre 42% et 56% selon les mêmes conditions.