DKSH décroche un contrat en Thaïlande auprès de Scotch Industrial

jeudi, 29.12.2016

Le groupe zurichois se chargera en exclusivité de la commercialisation et de la distribution de tous les produits et marques de Scotch en Thaïlande.

Le facilitateur de distribution DKSH s'est vu confier une partie significative des activités du fabricant thaïlandais de compléments alimentaires Scotch Industrial. A compter du 1er janvier 2017, le groupe zurichois se chargera en exclusivité de la commercialisation et de la distribution de tous les produits et marques de Scotch en Thaïlande, ainsi que de son expansion sur d'autres marchés asiatiques, indique-t-il dans un communiqué.

Le marché des compléments alimentaires enregistre une croissance durable et dynamique en Asie du Sud-est, estime DKSH. En plus du contrat de distribution pour les produits Scotch en Thaïlande, les deux entreprises ont signé une lettre d'intention pour leur commercialisation dans plusieurs pays de la région, notamment la Malaisie, Singapour et le Vietnam.

Le groupe zurichois assure déjà la distribution pour Scotch au Myanmar. "Cet accord est un succès stratégique important pour DKSH dans un des principaux marchés asiatiques, en même temps qu'une impressionnante reconnaissance du travail accompli", s'est félicité Jörg Wolle, son directeur général (CEO) et administrateur délégué, cité dans le communiqué.(awp)