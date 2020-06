Orior rattrape quelque peu les pertes dues au «lockdown»

jeudi, 18.06.2020

Le groupe zurichois Orior a compensé partiellement les pertes engendrées par le confinement.

Rolf Sutter, CEO du groupe Orior. (Keystone)

Le groupe alimentaire Orior a été en mesure de compenser partiellement les pertes de chiffre d'affaires pendant la période de confinement, a-t-il indiqué jeudi.



L'entreprise zurichoise, qui n'a dévoilé aucun chiffre, a dit avoir "bien surmonté" la crise du coronavirus au premier semestre, grâce notamment à l'introduction de plusieurs mesures de soutien, selon un communiqué.



La direction a dans la foulée confirmé ses déclarations de début avril. Orior avait mis en sourdine ses objectifs pour l'année en cours face aux remous provoqués par la pandémie de coronavirus. Ses prévisions à plus longue échéance et sa politique de dividende demeurent inchangées.



Orior bénéficie d'une demande accrue pour ses produits alimentaires dans le commerce, mais la fermeture des restaurants et traiteurs a entraîné une chute des ventes dans ce segment.



Le déconfinement, la réouverture des restaurants, des frontières et des aéroports a cependant un effet bénéfique sur l'activité du groupe, qui publiera ses résultats semestriels le 14 juillet. (AWP)