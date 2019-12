VZ Holding traverse une longue phase de consolidation boursière

jeudi, 28.11.2019

Le groupe VZ continue à croître avec un afflux constant de nouveaux clients. Mais la valeur boursière est déjà élevée, à plus de 2,3 milliards de francs.

Philippe Rey



Matthias Reinhart. Fondateur, actionnaire majoritaire et CEO de VZ Holding, et administrateur du groupe NZZ.

Avec Partners Group et Cembra Money Bank, VZ Holding fait partie des trois sociétés de services financiers les plus rentables du secteur financier en Suisse, à plus forte raison en comparaison des banques et de l’asset management. Cependant, on s’en doute, la valeur boursière de Groupe VZ est...