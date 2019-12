Procimmo projette la cotation d'un nouveau fonds sur SIX

Le groupe vaudois Procimmo veut coter son fonds "Swiss Commercial Fund II", doté d'une trentaine d'objets immobiliers, à la bourse suisse.

Arno Kneubühler, CEO de Procimmo.

La gestionnaire d'actifs immobiliers Procimmo a l'intention d'étoffer le capital de son fonds "Swiss Commercial Fund II" de le coter à la Bourse suisse. L'introduction sur SIX devrait intervenir dans le courant de l'exercice 2019/20, a indiqué le groupe vaudois lundi dans la foulée de la présentation de ses résultats 2018/19 (clos fin septembre).

Constitué d'une trentaine d'objets immobiliers, le fonds a vu le rendement de ses placements se contracter à 6,15%, contre 6,76% un an plus tôt. Le rendement du dividende s'est quant à lui légèrement contracté à 3,94% (3,98%). Les actionnaires se verront proposer une rémunération exempte d'impôt de 5,20 (5,25) francs par titre pour l'exercice écoulé.

Pendant la période sous revue, les revenus locatifs se sont envolés de près d'un quart à 23,8 millions de francs. Au bouclement de l'exercice, la fortune nette du fonds se montait à 320 millions de francs, contre 258,2 millions au 30 septembre 2018. La valeur nette d'inventaire (VNI) est ressortie à 119,89 francs par action, après 118,20 francs.

Procimmo a l'intention pour l'exercice en cours de procéder à une nouvelle augmentation de capital, dont l'ampleur et le calendrier n'ont pas été précisés, et en cas de succès de l'opération, de coter le fonds sur SIX Swiss Exchange. (awp)