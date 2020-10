Kudelski noue un partenariat avec l'allemand TÜV Rheinland

Le groupe vaudois Kudelski va collaborer avec la société allemande TÜV Rheinland, spécialisée dans l'audit.

Les détails financiers de l'accord ne sont pas précisés. (Keystone)

Le spécialiste du cryptage et des accès Kudelski a noué un partenariat avec l'allemand TÜV Rheinland, spécialisé dans l'audit de systèmes de sécurité et de produits analogues. Cette collaboration doit permettre de mieux protéger les activités et les données de TÜV, indique mercredi le groupe valdo-arizonien. Les détails financiers de l'accord ne sont pas précisés.

Créée il y a presque 150 ans, la société allemande TÜV Rheinland compte 20'000 employés et génère des recettes annuelles de 2 milliards d'euros (2,15 milliards de francs). (awp)