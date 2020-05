Beat Fellmann est le nouveau CFO du groupe Valora

jeudi, 30.04.2020

Le groupe Valora a un nouveau CFO: Beat Fellmann reprendra au 1er juillet 2020 le poste vacant depuis fin novembre 2019 et deviendra membre de la direction du groupe.

Beat Fellmann prendra ses fonctions de CFO et de membre de la direction du groupe Valora le 1er juillet 2020. Il succédera à Tobias Knechtle qui a quitté le groupe fin novembre 2019. Les tâches du CFO sont depuis cette date assumées par le CEO Michael Mueller et par Christian Tümmler, Director Corporate Group Accounting & Tax.

Beat Fellmann (55 ans) est expert financier et possède une longue expérience internationale en tant que CFO de différentes entreprises. Il a travaillé de 2008 à 2019 comme CFO et Head Corporate Center d’Implenia où il était également membre de la direction.

Ces derniers mois, il a été membre de la direction de l’entreprise de haute technologie du bâtiment Exyte AG à Stuttgart.

Beat Fellmann a fait ses études à l’Université de Saint-Gall où il obtenu son diplôme (lic. oec. HSG). Il est expert-comptable diplômé. Il a commencé sa carrière professionnelle auprès de la société industrielle internationale Bühler. En 1998, Beat Fellmann a rejoint le groupe Holcim (aujourd’hui LafargeHolcim).

Dans le cadre de ses fonctions, il était en charge de toutes les sociétés financières et de holding à travers le monde. Nommé CFO adjoint du groupe en 2005, il avait également la responsabilité de la fiscalité du groupe ainsi que des services Informatique et Finances & Controlling de la société de gestion. Depuis le 1er janvier 2016, Beat Fellmann est membre du conseil d’administration de Vitra Holding AG et, depuis le 20 avril 2018, membre du conseil d’administration d’Helvetia Holding SA.

«Je suis très heureux d’accueillir Beat Fellmann dans le groupe Valora. Il possède une vaste et longue expérience en qualité de CFO, et complétera idéalement notre équipe de direction», déclare Michael Mueller, CEO du groupe Valora.