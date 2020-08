Tornos divise par deux son chiffre d'affaires au 1er semestre

mardi, 11.08.2020

Le groupe Tornos affiche un chiffre d'affaires net en repli de 52,1% au premier semestre à 56,2 millions de francs.

Pour la suite des opérations, Tornos affirme que "les défis actuels sont de taille". (Keystone)

Le fabricant de machines-outils Tornos a annoncé mardi des résultats en forte baisse au premier semestre, avec notamment un chiffre d'affaires divisé par deux. Complètement paralysé à plusieurs reprises durant la pandémie de coronavirus, l'industriel était déjà en difficulté en début d'année du fait de la crise du secteur automobile.

C'est un coup dur pour l'industriel du Jura bernois qui affiche un chiffre d'affaires net en repli de 52,1% sur un an à 56,2 millions de francs, selon un communiqué.

Son carnet de commandes fond de 44,3% à 42,8 millions tandis que son résultat d'exploitation (Ebit) plonge à -13,1 millions de francs, contre un excédent de 8,9 millions à la même période l'année dernière. La marge afférente passe en négatif à -23,3%, contre 7,6% l'année dernière.

Le groupe prévôtois essuie une perte semestrielle de 13,9 millions, contre un bénéfice net de 9,05 millions en 2019.

Malgré les difficultés, la société a tenté de préserver ses liquidités avec un flux de trésorerie disponible de -7,9 millions de francs, contre -12,2 millions au premier semestre 2019.

Tornos précise que ce sont surtout des machines produites en Asie qui ont été vendues durant cette période. En effet, ces produits se situent dans une rangée de prix moyenne à inférieure.

"Les clients attendent (...) des jours meilleurs pour investir dans des machines du segment de prix supérieur, comme celles produites à Moutier" d'après le communiqué. Environ 60% des machines vendues au premier semestre sont ainsi issues des sites de production en Chine et à Taïwan.

Si les analystes consultés par AWP avaient prévu un repli de tous ces indicateurs, la baisse effective a été plus sévère. Les deux experts tablaient en effet sur un chiffre d'affaires à 60 et 65 millions de francs, un Ebit à -5,8 ou -7,0 millions et un résultat net de -2,8 ou -7,5 millions.

Un plan d'austérité drastique

Tornos avait entrepris un plan d'austérité drastique dès le second semestre 2019, supprimant notamment des emplois occupés par des intérimaires. De 729 personnes à fin 2019, le constructeur est passé à 636 employés fin juin 2020. L'essentiel de la réduction d'effectifs concernaient ses sites suisses de Moutier et à La Chaux-de-Fonds, pour une économie estimée de 9,3 millions de francs. L'introduction du chômage partiel a elle permis d'alléger les comptes de 3,8 millions.

Le prévôtois a maintenu une gestion rigoureuse des coûts au premier semestre, qui n'a pas permis cependant d'empêcher les résultats de plonger dans le rouge. L'industriel explique avoir pâti des provisions de stock de ses clients, à hauteur de 8,1 millions de francs.

Pour la suite des opérations, Tornos affirme que "les défis actuels sont de taille". Le groupe s'attend à un chiffre d'affaires net au second semestre similaire au premier. Par conséquent, "les chiffres devraient rester négatifs au niveau de l'Ebit et du résultat net". Le constructeur de machines-outils compte toutefois sur une lente reprise en 2021 et reste confiant sur le moyen terme.

Une batterie de changements a par ailleurs été annoncée à la tête de la direction. Le Danois Jens Thing a été nommé directeur des ventes et membre de la direction générale par le conseil d'administration. Il occupait jusqu'à maintenant le poste de directeur européen de Haas Automation.

Bruno Edelmann, directeur financier, et Bruno Allemand, chef des ventes et marketing, ont tous deux décidés de quitter l'entreprise, en septembre et en fin d'année respectivement.

Début mars, le conseil d'administration avait renoncé au versement du dividende au titre de l'exercice écoulé. (awp)