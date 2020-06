Le groupe Swisspro s’implante à Bulle

lundi, 15.06.2020

Le groupe Swisspro ouvre une nouvelle succursale à Bulle, profitant des synergies offertes par la présence de plusieurs sociétés du groupe BKW dans le canton de Fribourg.

MH



Au total, le groupe Swisspro emploie près de 1100 collaborateurs en Suisse sur 20 sites différents.

Swisspro SR a une forte présence en Suisse romande mais n’était jusqu'alors pas présente dans le canton de Fribourg. C'est maintenant chose faite avec la création d'une succursale à Bulle qui permet de se rapprocher de ses clients. Le nouveau site fournit des services d’installations électriques avec ses propres ressources et profite des synergies offertes par la présence de plusieurs sociétés du groupe BKW dans le canton de Fribourg.

La société swisspro SR, présente à Renens, Genève, Montreux, le Sentier, Sion et Neuchâtel, fait partie du groupe Swisspro et nouvellement de BKW Building Solutions, le groupe dédié à la technique du bâtiment de BKW. Elle a pour stratégie de fournir des solutions globales de qualité, dans les domaines des installations électriques, des techniques de l’information et des télécommunications, et de la gestion du bâtiment.

La nouvelle succursale à Bulle est gérée par l’actuel directeur de swisspro SR, Mathieu Quartier, en collaboration avec David Pichonnat en charge d’Electricité Bugnard. Dans un premier temps, les sociétés swisspro SR et Electricité Bugnard travailleront en étroite collaboration. Un rapprochement éventuel sera étudié en fonction du développement des deux sociétés.

