Swisscom améliore son bénéfice malgré des revenus en baisse

jeudi, 17.08.2017

Le groupe Swisscom est parvenu à améliorer son bénéfice net au cours des six premiers mois de 2017, à 788 millions de francs, en hausse de 6,5% sur un an, et ce malgré une légère contraction de son chiffre d'affaires.

La vive concurrence sur les prix et le recul de la téléphonie fixe pèsent sur les résultats. (Keystone)

Malgré la vive concurrence sur les prix et le recul de la téléphonie fixe, la direction de l'opérateur historique s'estime "en bonne voie" pour 2017 et relève son objectif de rentabilité opérationnelle.

Entre janvier et juin, Swisscom a réalisé un chiffre d'affaires de 5,77 milliards de francs, en repli de 1,4% en rythme annuel. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) est ressorti à 2,23 milliards, en hausse de 1,5% et le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) à 1,14 milliards, soit 6,0% de mieux qu'au 1er semestre 2016.

Si les recettes du géant bleu se sont avérées peu ou prou conformes à la moyenne des prévisions des analystes, la rentabilité opérationnelle, mais surtout nette, a nettement dépassé les attentes les plus optimistes recensées dans le consensus AWP.

Pour l'ensemble de l'exercice, la direction de Swisscom confirme ses objectifs en termes de chiffre d'affaires, à environ 11,6 milliards, ainsi que de dividende, à 22 francs par action. Pour ce qui est de l'Ebitda, le premier opérateur du pays relève son estimation à environ 4,3 milliards de francs, contre environ 4,2 milliards jusqu'ici. (awp)