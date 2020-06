Swatch: de nouveaux patrons pour Longines, Tissot, Rado et Certina

jeudi, 18.06.2020

Le groupe Swatch a nommé de nouveaux patrons à la tête de ses marques horlogères Longines, Tissot, Rado, Hamilton et Union.

Après 51 années passées au sein du groupe, Walter von Känel prend une retraite bien méritée.(Keystone)

Plusieurs marques du numéro un mondial de l'horlogerie Swatch ont de nouvelles têtes pour les diriger. Le groupe a également réalisé des modifications au sein de sa direction générale.



L'emblématique patron de Longines, Walter von Känel, est remplacé par Matthias Breschan à la tête de la marque. Après 51 années passées au sein du groupe, M. von Känel part à la retraite mais il est élu président d'honneur de Longines et président de la fondation de la marque, annonce jeudi le groupe biennois.



Sylvain Dolla, actuel responsable de Hamilton, prend le poste de directeur général de Tissot et est élu à la direction générale élargie de Swatch Group. François Thiébaud, qui dirigeait jusqu'ici Tissot, est nommé président du conseil d'administration de cette maison.

Vivian Stauffer, directeur des ventes de Hamilton, prend les rênes de cette marque.



Adrian Bosshard, le patron de Certina et Union jusqu'à présent, prend la tête de Rado, dont le patron était Matthias Breschan. Chez Certina, c'est Marc Aellen, responsable des ventes de Jaquet Droz, qui lui succède.



En plus de ses fonctions de directeur général de Mido, Franz Linder prend aussi la direction de la marque Union.



Au niveau de la direction, Raynald Aeschlimann, président et directeur général d'Omega et membre de la direction générale élargie de Swatch Group, est nommé à la direction générale du groupe biennois.(awp)