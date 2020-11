ABB lance une collaboration avec Google Cloud

lundi, 23.11.2020

Le groupe suisse d'ingénierie veut tirer profit des capacités du géant américain notamment en matière de science des données.

Un laboratoire d'essais d'ABB Suisse à Baden.

Le géant zurichois de l'électrotechnique ABB a choisi le nuage informatique (cloud) de Google pour consolider ses services de systèmes d'informations, dans le cadre du programme "rationalisation des opérations informatiques". Les contours

financiers de cette collaboration n'ont pas été dévoilés.Le spécialiste zurichois veut profiter des capacités du géant américain en "matière de science des données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine" pour simplifier et améliorer ses systèmes d'informations, d'après un communiqué publié lundi.

L'expertise de Google permettrait d'accroître l'extensibilité et la résilience des services d'infrastructures de toutes les entreprises d'ABB. Concrètement, son partenaire outre-Atlantique assurera la migration des données du groupe zurichois en automatisant et en

consolidant des services, "tant dans les centres de données stratégiques que dans les bureaux distants", afin de mettre en place une stratégie du "nuage informatique d'abord" ("cloud first"). (awp)