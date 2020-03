Swiss Medical Network se met à disposition des cellules de crise cantonales

vendredi, 27.03.2020

Le groupe suisse d’hôpitaux et cliniques Swiss Medical Network a stoppé net ses activités non urgentes et mis spontanément ses ressources à disposition des 13 cantons où il a des établissements

Face à la pandémie sans précédent, le groupe suisse d’hôpitaux et cliniques Swiss Medical Network a stoppé net ses activités non urgentes et mis spontanément ses ressources à disposition des 13 cantons où il a des établissements. Il est aujourd’hui pleinement intégré au dispositif et fait front uni avec le secteur public pour surmonter cette crise au plus vite, la question des indemnisations restant à ce stade en arrière-plan.

Les établissements Swiss Medical Network, présents dans 13 cantons, ont libéré de suite leurs capacités hospitalières des cas non urgents et se sont mis à disposition des cellules de crise cantonales. Les activités de soutien hors soins ont été stoppées et des mesures de réduction d’horaire de travail introduites. Toutes les ressources en personnel, matériel et infrastructure sont mobilisées, à des degrés et rythmes divers, engagées ou en réserve, et font front uni avec les dispositifs sanitaires des cantons.

Dans ceux de Fribourg et du Valais, les établissements ont été réquisitionnés. Ailleurs, des mandats ont été confiés visant pour l’essentiel à décharger les hôpitaux publics des cas non-COVID.

Une exception, la Clinique de Genolier (VD) qui consacre un étage entier, avec accès séparé, aux traitements des cas COVID en étroite collaboration avec le Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique (GHOL).

La Privatklinik Bethanien (ZH) a été répertoriée de niveau B et soignera au besoin des patients atteints du coronavirus.

Les quatre maternités de Swiss Medical Network (Genève, Argovie, Zurich, Tessin) ont reçu la mission d’accueillir les parturientes et garantissent un environnement sanitaire adapté aux soins des nouveau-nés.

En cas de nécessité, la maternité de Villa im Park, à Rothrist (AG), s’engage à anticiper l’ouverture d’une partie des chambres de la clinique actuellement en travaux.