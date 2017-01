H&M: recul de 11% du bénéfice net en 2016, à cause du dollar fort

mardi, 31.01.2017

Le géant suédois du prêt-à-porter Hennes et Mauritz (H&M) a annoncé mardi une baisse de 11% de son bénéfice net pour l'exercice 2015/2016, à cause de la hausse des coûts d'achats due au dollar fort.



Le groupe, qui a ouvert 427 nouveaux magasins au cours de l'année, a également expliqué le recul de son bénéfice, à 18,636 milliards de couronnes (près de 2 milliards d'euros), par "une hausse des rabais", notamment après un printemps froid en Europe.



"H&M est désormais présent sur 64 marchés et propose du commerce en ligne dans 11 d'entre eux", s'est félicité dans un communiqué le directeur général (CEO) Karl-Johan Persson.



Pour l'année à venir, le groupe entend ouvrir 430 nouvelles boutiques et s'installer sur cinq nouveaux marchés: le Kazakhstan, la Colombie, l'Islande, le Vietnam et la Georgie.



Mesurées en monnaies locales, les ventes ont augmenté de 7%, à 223 milliards de couronnes en 2015/2016. Pour 2016/2017, H&M vise une hausse de son chiffre d'affaires de 10 à 15%, ventes en boutiques et en ligne confondues. - (awp)