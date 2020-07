La pandémie pèse sur SR Technics: 400 emplois menacés

mercredi, 22.07.2020

Le groupe spécialiste de la maintenance aéronautique pourrait biffer 400 postes à Zurich.

SR Technics, basé à l'aéroport de Zurich à Kloten, est l'un des plus grands prestataires indépendants mondiaux de services techniques dans l'aviation civile. Active en maintenance d'avion, elle installait ici un système de divertissement WiFi dans un appareil de la Scandinavian Airlines.

La société zurichoise SR Technics pourrait supprimer 500 postes dont 400 à Zurich dans le cadre d'un programme de restructuration des activités, sur fond de pandémie de coronavirus ayant durement touché le groupe spécialisé dans la maintenance d'avions, rapportent mercredi les journaux du groupe Tamedia, dont le quotidien Tages-Anzeiger. La société n'a pas souhaité commenter ces informations.



Les sites de Genève et Bâle comptant respectivement 300 et 100 personnes devraient également être touchés par ces licenciements, selon une source proche du dossier. A l'aéroport de Zurich, SR Technics dispose pour le moment d'environ 1400 employés.



Le groupe, dont l'actionnaire principale est le conglomérat chinois HNA, a annoncé la semaine dernière un programme de réorganisation de ses activités et obtenu un nouveau crédit.



Touché par les difficultés de l'ensemble du secteur aérien, SR Technics entend désormais se focaliser sur les services d'entretien, en particulier pour les réacteurs, et abandonner l'activité d'ingénierie pour les cabines et celle dans les pièces détachées. Le groupe a aussi fait recours au chômage partiel.



Quant à la ligne de crédit supplémentaire de 120 millions de francs, convenue avec le consortium bancaire existant, elle bénéficie d'une garantie de la Confédération à hauteur de 60%.



L'ancienne filiale de Swissair est un des plus importants fournisseurs de services de maintenance d'avions civiles au monde. (AWP)