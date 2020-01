Aevis Victoria s'empare de 35% dans l'Hôpital du Jura bernois

Le groupe spécialisé dans les cliniques privées et l'hôtellerie Aevis Victoria entre à hauteur de 35%, via sa filiale Swiss Medical Network, dans le capital-actions de l’Hôpital du Jura bernois.

Antoine Hubert, administrateur délégué du groupe Aevis Victoria.(Keystone)

Aevis Victoria renforce son pôle hospitalier. Le groupe spécialisé dans les cliniques privées et l'hôtellerie a acquis au canton de Berne, via sa filiale Swiss Medical Network, une participation de 35% dans l'Hôpital du Jura bernois (HJB). D'un montant de 27 millions de francs, la transaction prévoit une option pour une reprise de l'ensemble du capital-actions d'ici trois ans.



Dans le cadre de l'opération, l'exploitant de cliniques s'est engagé à investir 25 millions de francs au cours des trois prochaines années en vue de soutenir les projets sur les sites hospitaliers de Moutier et Saint-Imier, écrivent vendredi le canton de Berne et Swiss Medical Network dans un communiqué commun.



Il s'agit de la première prise de participation d'un groupe privé au capital d'un hôpital appartenant au canton de Berne.



Le partenariat avec l'exploitant de cliniques sis à Genolier doit apporter une solution durable pour l'avenir de l'Hôpital du Jura bernois et garantir l'approvisionnement en soins d'une région périphérique.



Outre les hôpitaux de Moutier et de Saint-Imier, l'HJB détient le pôle santé mentale, avec notamment la clinique de Bellelay, ainsi que le Médicentre à Tavannes.



La société dispose également de participations dans le Médicentre de Moutier, la Pharmacie interjurassienne, l'Institut de radiologie du Jura bernois et le Centre de radiooncologie Bienne-Seeland-Jura bernois.



L'entrée de Swiss Medical Network dans le capital-actions de l'Hôpital du Jura bernois stabilisera la situation de ces établissements au fort ancrage régional et préservera les emplois, poursuit le communiqué.



La transaction s'inscrit aussi dans la stratégie Swiss Medical Network de développer un système de soins intégrés régional. Swiss Medical Network représente le deuxième groupe privé de cliniques et centres ambulatoires de Suisse. Il emploie près de 2000 médecins et 3000 autres salariés dans ses 19 cliniques et plus de 20 centres ambulatoires.



Dans le canton de Berne, Swiss Medical Network détient l'ensemble de la chirurgie du complexe hospitalier de la clinique Siloah, à Gümligen. Les cliniques des cantons d'Argovie, Bâle, Berne, Fribourg, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall, Soleure, du Tessin et du Valais figurent sur les listes hospitalières et assurent un mandat de service public.(awp)