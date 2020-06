Les dirigeants de SIX intègrent le conseil d'administration de BME

vendredi, 26.06.2020

Le groupe SIX a confirmé vendredi la nomination de plusieurs de ses dirigeants dans le conseil d'administration de l'espagnol BME, dont il a récemment fait l'acquisition.

Jos Dijsselhof, CEO de SIX depuis 2018.

Jos Dijsselhof et Daniel Schmucki, respectivement directeur général (CEO) et financier (CFO) du prestataire de services financiers SIX ont été "unanimement désignés " par cooptation par le conseil d'administration de BME. M. Dijsselhof a par ailleurs été élu au comité de rémunération et M. Schmucki à celui d'audit.



Ils remplaceront les administrateurs démissionnaires Juan March Juan et Santos Martínez-Conde, qui représentaient au conseil l'ex-actionnaire Corporación Financiera Alba, précise BME dans un communiqué.



Dans une note distincte, le groupe madrilène a également annoncé la nomination de Marion Leslie, responsable de l'information financière de SIX, et de Belén Romana - administratrice de Banco Santander - comme indépendante, ainsi que la réélection des sortants Javier Hernani et David Jiménez-Blanco.



BME a annoncé la semaine dernière la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour le 30 juillet afin de valider ces nominations et ramener le nombre minimum d'administrateurs à 6 (9) et leur nombre maximum à 9 (15).



Sollicité, l'opérateur de la Bourse suisse a indiqué qu'il communiquerait "en temps voulu" d'éventuels changements au sein de son propre conseil d'administration.(AWP)