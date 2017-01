SGS frôle les 6 milliards de recettes en 2016 et relève son dividende

lundi, 23.01.2017

Le groupe SGS a généré un chiffre d'affaires de 5,99 milliards de francs en 2016, soit 4,8% de mieux que lors de l'exercice précédent. Sur une base pro forma, ajustée des effets de change, la croissance est de 6,0%.

Pour l'exercice en cours, SGS prédit une "croissance solide" des recettes organiques, une amélioration - sans plus de précisions - du chiffre d'affaires ajusté et hors effets de change, ainsi qu'un flux de trésorerie "robuste".

Un programme de rachat d'actions est prévu à hauteur de 250 millions, ainsi qu'un relèvement de 2 francs du dividende.



Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) en revanche s'est étiolé de 0,7% à 816 millions de francs, même si sur une base ajustée il affiche un progression de 1,6%. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires est de 543 millions, en recul de 1,1% par rapport à 2015, alors que le bénéfice ajusté (hors effets d'acquisition) a grappillé 0,6% pour s'établir à 629 millions.



Les résultats publiés par le groupe genevois sont globalement inférieurs à la moyenne des expectatives du marché, en particulier la performance opérationnelle. Seul le bénéfice net ajusté, attendu par les analystes à 623 millions de francs, s'est avéré supérieur aux prévisions.



Le conseil d'administration de SGS a par ailleurs donné son feu vert pour un nouveau programme de rachat d'actions à hauteur de 250 millions de francs, dont le calendrier sera annoncé "en temps voulu". Il a également proposé un relèvement du dividende de 2 francs à 70 francs pour l'exercice écoulé, alors que les analystes l'attendaient en moyenne à 68,54 francs.



Pour l'exercice en cours, SGS prédit une "croissance solide" des recettes organiques, une amélioration - sans plus de précisions - du chiffre d'affaires ajusté et hors effets de change, ainsi qu'un flux de trésorerie "robuste". La direction confirme par ailleurs ses objectifs à l'horizon 2020, qui comprend notamment une marge opérationnelle supérieure à 18% (15,4% en 2016, en recul de 70 points de base). - (awp)