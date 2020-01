SGS cède ses activités d'inspection de véhicules d'occasion US à Ten Oaks

vendredi, 10.01.2020

Le groupe SGS a annoncé vendredi la cession à la société d'investissement américaine Ten Oaks ses activités d'inspection de véhicules de seconde main aux Etats-Unis.

SGS reste toutefois "engagé dans les services à l'industrie automobile aux Etats-Unis et dans le monde", a assuré son directeur.(Keystone)

SGS cède ses activités d'inspection de véhicules de seconde main à l'américain Ten Oaks. Les contours financiers de la transaction, effective au 31 décembre 2019, n'ont pas été divulgués.



L'unité cédée par le numéro un mondial de l'inspection et de la certification réalise un chiffre annuel d'environ 22 millions de dollars et emploie quelque 300 collaborateurs, qui seront tous transférés à la partie acquérante, précise le groupe genevois.



SGS reste toutefois "engagé dans les services à l'industrie automobile aux Etats-Unis et dans le monde", assure le directeur général (CEO) de SGS, Frankie Ng, cité dans un communiqué. Et d'ajouter que l'opération reflète "la vision et la capacité (de SGS) à créer de la valeur pour les clients de la région".(awp)