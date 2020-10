Schindler: résultats sur 9 mois en recul mais meilleurs que prévu

vendredi, 23.10.2020

Le groupe Schindler a fait état vendredi de résultats en baisse marquée sur les neuf premiers mois de 2020, mais supérieurs aux attentes du marché.

Les entrées de commandes ont décroché de 10,5% en rythme annuel. (Keystone)

Malgré la reprise économique souffrteuse, l'industriel lucernois Schindler a révisé à la hausse ses objectifs annuels.



Pendant la période sous revue, les entrées de commandes ont décroché de 10,5% en rythme annuel, à 8,07 milliards de francs, alors que le chiffre d'affaires a reculé de 6,6% à 7,71 milliards. Exprimée en monnaies locales, la contraction des recettes est ramenée à 0,7%.



Le résultat opérationnel (Ebit) a fondu de plus d'un cinquième (-20,5%) à 734 millions de francs, pour une marge afférente de 9,5%, en repli de 180 points de base (pb). Ajusté des effets de restructuration, il est ressorti à 844 millions (-13,4%). Le bénéfice net s'est contracté de 19,4% à 548 millions.



La copie rendue par le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants a dépassé à tous les niveaux les projections du consensus AWP, les recettes et les bénéfices opérationnel et net dépassant même les pronostics les plus optimistes.



Malgré la reprise hésitante observée au troisième trimestre, le groupe de Suisse centrale a ajusté ses objectifs annuels à la hausse, tablant désormais sur un repli des ventes de 3% au maximum, contre 0-6% jusqu'ici. La barre pour le bénéfice net a été relevée à 720-760 millions, après 680-720 millions.(AWP)