Safran veut fusionner avec Zodiac Aerospace pour former un leader mondial

jeudi, 19.01.2017

Le groupe Safran a lancé une offre publique d'achat amicale (OPA) visant le spécialiste des sièges d'avions Zodiac Aerospace, suivie d'une fusion pour former un géant de plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, numéro deux mondial des équipements aéronautiques.

Le nouvel ensemble serait aussi le numéro trois mondial dans l'aéronautique hors constructeurs d'avions, avec des ventes réparties entre la propulsion et les équipements aéronautiques.

Ce rapprochement "créerait un leader mondial sur l'ensemble de la chaîne de valeur des aéronefs grâce à une gamme complète de produits et services au meilleur niveau mondial", avec 21,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires ajusté, ont indiqué jeudi les deux groupes dans un communiqué.



La fusion permettrait de créer le numéro deux mondial dans les équipements aéronautiques avec un chiffre d'affaires combiné dans ce secteur d'environ 10 milliards, selon le communiqué.



"L'acquisition de Zodiac Aerospace constitue une opportunité unique à ce stade du développement de Safran, quelques mois après avoir engagé le recentrage du groupe sur son coeur de métier Aéronautique et Défense", a déclaré le directeur général de Safran, Philippe Petitcolin. - (awp)