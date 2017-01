Santhera multiplie par plus de quatre son chiffre d'affaires en 2016

jeudi, 26.01.2017

Le groupe pharmaceutique Santhera a multiplié par plus de quatre son chiffre d'affaires au cours de l'exercice écoulé. Selon des chiffres non audités publiés jeudi, les ventes nettes de son premier médicament Raxone (idebenone) contre la neuropathie optique héréditaire de Leber (LHON) se sont montées à 19 millions de francs, contre 4,3 millions en 2015.



Le laboratoire de Liestal rappelle que des procédures d'homologation de Raxone sont en cours auprès des autorités sanitaires européennes et suisses pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). A fin 2016, Santhera disposait de liquidités à hauteur de 49,8 millions de francs, contre 76,9 millions un an plus tôt.



Les ventes de Raxone se sont considérablement étoffées au cours du 2e semestre, atteignant 11,8 millions de francs, contre seulement 7,2 millions pendant les six premiers mois de l'année. Le médicament de Santhera a été vendu dans 15 pays de l'Union européenne, mais le plus grand apport aux recettes provient principalement de France et d'Allemagne.



Pour l'exercice en cours, la direction de Santhera s'attend à ce que Raxone génère des revenus entre 21 et 23 millions de francs selon les indications actuelles. - (awp)