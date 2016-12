Novartis rachète Encore Vision, se renforce dans l'ophtalmologie

mardi, 20.12.2016

Le groupe pharmaceutique Novartis a annoncé mardi l'acquisition de l'américain Encore Vision, spécialisé dans le traitement de la presbytie.

L'opération, dont les détails financiers n'ont pas été précisés, permet au géant bâlois de se positionner dans un nouveau domaine médical ophtalmologique. - (Reuters)

"Il existe une forte demande pour des options thérapeutiques innovantes, efficaces et sûres pour les personnes atteintes de presbytie et il n'existe actuellement aucun traitement modifiant cette maladie", a indiqué le directeur médical de Novartis, Vasant Narasimhan, cité dans le communiqué.



Encore Vision développe le traitement EV06 contre la presbytie. Selon les estimations des spécialistes, plus de 80% des adultes à partir de 45 ans développent cette maladie empêchant de focaliser sur des objets à proximité. - (awp)